Acquista DemoCreator annuale e ricevi gratis migliaia di risorse ed effetti

Con DemoCreator creare video e modificarli non è mai stato così facile. Il pacchetto annuale, in offerta a 99,99 euro invece di 113,87, è l'occasione per risparmiare: incluso nel prezzo è infatti compreso anche l'abbonamento di un anno a DemoCreator Effects, per usufruire illimitatamente di migliaia di effetti video completamente royalty-free. Osserviamo però nel dettaglio le numerose funzioni offerte da DemoCreator, il software tutto-in-uno per registrare video, tutorial, presentazioni o giochi e modificarle successivamente da vero professionista.

DemoCreator ti permette di catturare facilmente e velocemente qualsiasi attività sul tuo schermo, dai programmi all'audio fino alla webcam. Potrai modificare video e audio separatamente e migliorare le tue clip con piacevoli effetti visivi, aggiungendo transizioni e ingrandimenti. In più, DemoCreator offre un set completo di funzionalità davvero interessanti, come il riconoscimento facciale AI incorporato in grado di riconoscere automaticamente i visi. Ci sono poi gli adesivi dinamici e le annotazioni, perfetti per i campi inerenti all'educazione, e gli effetti del cursore con evidenziazione, ingrandimento e tanto altro, studiati in particolare per i video-tutorial.

Completano l'offerta gli oltre diecimila effetti contenuti in DemoCreator Effects, pacchetti di risorse completamente royalty-free disponibili gratuitamente se si acquista l'abbonamento annuale a DemoCreator Effects, al prezzo scontato di 99,99 euro invece di 113,87. L'abbonamento include – oltre alle numerose funzioni del programma – anche un anno di aggiornamenti, nessuna filigrana presente sulle nostre opere, supporto tecnico gratuito, download illimitati per un anno dal Negozio di Effetti e nuovi effetti aggiornati ogni mese. Non sei sicuro? DemoCreator è disponibile in prova gratuita.