Acquista Google Pixel 8 al 32% in meno su Amazon: quasi al minimo storico

Qual è il migliore smartphone Android sul mercato? Si tratta di una domanda a cui non è semplice dare risposta. Ogni dispositivo ha i suoi pro e i suoi contro, ma una linea in particolare spicca sulle altre: la serie Pixel di Google. A tale proposito, sappi che Google Pixel 8 è ora disponibile in sconto al 32% in meno su Amazon, e può arrivare da te già domani!

Google Pixel 8: la certezza nel mondo Android

Google Pixel 8 è un telefono semplice, senza fronzoli e focalizzato sulla sostanza, ovvero performance granitiche, esperienza software essenziale e ottimizzazione su tutti i fronti. Il cuore pulsante è il chip Google Tensor G3 con IA incorporata, con supporto a funzionalità all’avanguardia e pensato per offrire la maggiore autonomia possibile. Pensa che la batteria può durare anche più di 24 ore con una carica se attivi il risparmio energetico!

Esternamente si fanno poi notare lo schermo OLED ad alta risoluzione da 6,2 pollici, con colori vivaci, dettagli mozzafiato e refresh rate fino a 120Hz per una fluidità eccezionale. Il comparto fotocamera si compone invece di due sensori posteriori, rispettivamente da 50 e 12 megapixel, e uno anteriore da 12,5 MP. Il sistema operativo, infine, ottiene aggiornamenti garantiti per 7 anni.

Il cartellino scende esattamente a 539,90 euro al posto di 799 euro, con pagamento dilazionabile in più comode rate senza interessi grazie al piano Amazon da 5 mensilità. La consegna è gratuita e offerta in un giorno ai clienti Prime.