Acquista GoPro HERO9 su Amazon al 42% in meno: action cam IMPERDIBILE

In questa giornata di metà febbraio, oltre allo smartphone Google Pixel 8 Pro al nuovo minimo storico, riprendiamo da Amazon un’altra promozione da urlo. Questa volta non riguarda gli smartphone, bensì le action cam, ovvero quelle videocamere pensate specificamente per l’attività sportiva e le avventure dinamiche. Il modello GoPro HERO9, infatti, è ora in vendita al 42% in meno per un periodo di tempo limitato.

GoPro HERO9 scende quasi a metà prezzo su Amazon

Questa fotocamera sportiva è ormai in vendita da diverso tempo su Amazon; eppure, resta ancora un ottimo affare per chi vuole spendere poco e avere una action cam tutta per sé. GoPro HERO9, infatti, rimane un punto di riferimento grazie al sensore da 23,6 megapixel capace non solo di scattare foto nitide, colorate e in alta qualità, ma anche di riprendere video con risoluzione massima 5K. Che si tratti di surf, viaggi in moto o concerti, è un compagno di avventure incredibile!

Lo schermo touch posteriore consente di controllare la camera in maniera molto intuitiva. Inoltre, questa GoPro può essere utilizzata comodamente anche come videocamera per le dirette streaming, arrivando a riprese in 1080p costanti. Il kit con il quale viene venduto include poi la custodia, una batteria ricaricabile, un supporto adesivo curvo, la fibbia di montaggio con vite, e un cavo USB-C.

Il prezzo? 249 euro anziché 429,99 euro, con consegna rapida in pochi giorni e pagamento completabile a rate con Cofidis previa approvazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.