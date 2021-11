Acquista il plug-in ParticleShop e risparmia il 10% con questo coupon

Sei un creativo? ParticleShop potrebbe diventare il tuo nuovo alleato nell'arte del disegno digitale. Si tratta di un plug-in, compatibile con i più famosi software di disegno, fra i più rivoluzionari del suo settore, che contiene una selezione di pennelli grab-and-go, semplicissimi da selezionare e utilizzare. Inserendo in fase di acquisto il coupon 10CORELSAVE otterrai il 10% di sconto, facendo così scendere il prezzo a soli 44,95 euro.

Una volta acquistato e scaricato, ParticleShop viene installato automaticamente nella cartella dei plug-in del programma prescelto. I software supportati sono:

Adobe CS5 Suite (Photoshop e Lightroom)

Adobe CS6 Suite (Photoshop e Lightroom)

Adobe CC Suite 2014 e successivi (Photoshop e Lightroom)

Adobe Photoshop Elements 13 e 14

CorelDRAW Graphics Suite X6 e successivi

CorelDRAW Technical Suite X7 e successivi

Corel PHOTO-PAINT X6 e successivi (inclusi in CorelDRAW Graphics Suite X6 e successivi)

Corel PaintShop Pro X6 e successivi

Corel AfterShot 3 e Corel AfterShot Pro 3

La caratteristica di ParticleShop è la sua facilità d'uso. A tutto il lavoro ci pensa il software: tu dovrai soltanto sbizzarrirti con uno (o tutti, perché no) gli 11 pennelli personalizzati incorporati. C'è un pennello per ogni tua necessità, sua che tu abbia bisogno di piccole pennellate che di affascinanti riflessi di luce. Inoltre, potrai esplorare fra i diverti pacchetti di pennelli aggiuntivi, studiati appositamente per soddisfare tutte le esigenze di lavoro. Il tutto contornato da un'esperienza utente intuitiva e semplice.

Dai sfogo alla tua creatività e sfrutta il coupon 10CORELSAVE per risparmiare il 10% sull'acquisto di ParticleShop: a soli 44,95 euro ti porterai a casa un plug-in interessante e soprattutto utile per i disegnatori e i creativi che vogliono ampliare le proprie capacità.