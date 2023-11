Acquista la bellissima Cassa Bluetooth di Bose in SCONTO grazie al COUPON ESLCUSIVO

Il Bose SoundLink Revolve II, un eccezionale diffusore Bluetooth portatile, è ora disponibile su Amazon a soli €178,69, con un coupon del 15% rispetto al prezzo originale di €210,23. Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera un diffusore di alta qualità a un prezzo davvero conveniente.

Bose SoundLink Revolve II: bellissima e potentissima

Audio a 360°: Questo speaker offre un suono a 360 gradi che ti avvolge completamente, regalando un’esperienza audio coinvolgente.

Resistente all’Acqua e alla Polvere: Con una classificazione IPX4, il SoundLink Revolve II è resistente all’acqua e alla polvere, rendendolo ideale per l’utilizzo in ambienti umidi o polverosi.

Connettività Bluetooth: Puoi facilmente connettere la cassa a qualsiasi dispositivo compatibile con il Bluetooth per riprodurre la tua musica preferita da smartphone, tablet o altri dispositivi.

Lunga Durata della Batteria: La batteria ricaricabile agli ioni di litio offre fino a 16 ore di autonomia, consentendoti di godere della musica per lungo tempo. La ricarica avviene tramite una comoda porta USB Micro.

Design Elegante e Compatto: Il SoundLink Revolve II è caratterizzato da un design elegante e compatto che lo rende facilmente trasportabile ovunque tu vada.

Microfono Integrato: Il diffusore è dotato di un microfono integrato che ti consente di rispondere alle chiamate direttamente dal diffusore. Inoltre, puoi accedere all’assistente vocale predefinito del tuo dispositivo.

Facile Connessione: La connessione dei dispositivi allo speaker è semplice grazie alle istruzioni vocali che ti guidano attraverso il processo di abbinamento Bluetooth. Inoltre, la funzione multi-connect ti consente di collegare due dispositivi contemporaneamente e passare facilmente da uno all’altro.

Questo diffusore Bose SoundLink Revolve II combina prestazioni audio eccezionali con resistenza e portabilità, rendendolo perfetto per chiunque desideri un’esperienza musicale di alta qualità in qualsiasi luogo. Non perdere l’occasione di acquistarlo a un prezzo di soli €178,69, con il coupon del 15%!