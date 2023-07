Acquista subito la Pen Drive Kingston Kyson 128GB a soli 13€

La Pen Drive Kingston Kyson 128GB a soli 13,40 euro, invece di 27,99 euro, è un affare da non perdere. Questa chiavetta USB in metallo è super veloce, resistente ed estremamente leggera. La sua struttura è stata realizzata per proteggere i contenuti archiviati così da essere trasportati ovunque, senza pericoli né preoccupazioni. La trovi solo su Amazon a questo prezzo super conveniente.

Con disponibilità immediata, hai anche la consegna gratuita se sei un cliente Prime. Il connettore USB-A è protetto all’interno della scocca metallica e non necessità di estrazione. La inserisci così come è nella porta USB del tuo dispositivo e in un attimo hai accesso a tutti i file caricati in essa. Cosa stai aspettando? Non perderti questa occasione che sta già andando a ruba su Amazon.

Pen Drive Kingston Kyson 128GB: molto più di una semplice chiavetta USB

La Pen Drive Kingston Kyson è molto di più di una chiavetta USB. È la risposta perfetta alla tua necessità di archiviazione mobile. Super resistente, è adatta e pronta a tutto. Collegala al tuo computer, allo stereo dell’auto, alla televisione o al decoder, al videoproiettore e a chissà quanti altri dispositivi. Plug & Play, non ha bisogno di un software per essere utilizzata, ma è subito pronta non appena la colleghi.

Acquista subito la Kingston Kyson 128GB a soli 13,40 euro, invece di 27,99 euro. Approfitta subito di questa offerta dedicata ai clienti Prime. Se ancora non ti sei iscritto al servizio attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.