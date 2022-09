Acquista un dominio per la tua attività al miglior prezzo

L’acquisto di un dominio web è un momento importante quando ci si appresta a creare il sito internet della propria attività. Su Serverplan.com puoi scegliere tra numerose estensioni al miglior prezzo sul mercato: preferisci quella che più si addice all’uso del tuo sito web e registra subito il tuo dominio.

Se ne possiedi già uno puoi anche decidere di trasferirlo presso Serverplan oppure mantenerlo con il tuo attuale provider e optare per uno dei servizi offerti dall’azienda italiana, come server dedicato, VPS o cloud. Nel caso tu abbia la necessità di registrare un numero alto di domini, potrai valutare l’acquisto di un listino che attraverso l’utilizzo di un credito prepagato ti consentirà di usufruire di un canone più vantaggioso.

L’importanza di scegliere il giusto dominio per la propria attività

Con la parola “dominio” si identifica precisamente il nome alfanumerico con cui è possibile accedere al server che ospita il tuo sito web e i file all’interno. È in buona sostanza l’indirizzo di “residenza” della tua attività su internet, a cui si associa una o più estensioni a seconda delle tue necessità.

In termini di “brand protection“, soprattutto se operi in un settore difficile e dall’alta competitività, può essere utile registrare il proprio dominio con differenti estensioni, scegliendo tra quelle più importanti.

Optando per l’offerta Serverplan puoi scegliere tra le estensioni dominio più vendute, come .it, .com, .net, .org e .eu, tutte con prezzi a partire da €13,33 IVA. A tua disposizione ci sono tuttavia anche le nuove estensioni più richieste, come .shop, .online, .site, .xyz, .vip, .top.

Con ogni dominio hai i seguenti servizi inclusi:

DNS e Nameserver con pannello DNS dedicato per la gestione dei domini

con pannello DNS dedicato per la gestione dei domini Antivirus e antispam a protezione tutte le caselle di posta associate

a protezione tutte le caselle di posta associate Trasferimento del dominio già registrato presso altro provider o mantenimento con attivazione di servizi di hosting, email, VPS o dedicati.

già registrato presso altro provider o mantenimento con attivazione di servizi di hosting, email, VPS o dedicati. API per rivenditori

Tutela del brand con la possibilità di proteggere la tua attività scegliendo tra oltre 100 estensioni nazionali ed internazionali

Scegliendo Serverplan la visibilità dei tuoi domini sarà sempre garantita dalla presenza di tre nameserver indipendenti. Tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina ufficiale, inserire il nome dominio che hai scelto nell’apposito campo di registrazione e scegliere le estensioni libere o più adatte alle tue necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.