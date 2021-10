Acquista VEGAS Pro 365 a 19,99€ al mese e ottieni gratis un set dal valore di 299€

Che tu sia un principiante oppure un esperto, VEGAS Pro è in grado di offrirti tutti gli strumenti necessari per l'editing video professionale. Il software, uno dei più utilizzati dagli esperti del settore, è in promozione con un'incredibile offerta: con l'acquisto di un abbonamento VEGAS Pro 365 o VEGAS Post 365, sarà possibile ottenere gratuitamente il set di strumenti VFX Boris FX Continuum Transitions Unit, dal valore di 299 euro. Non esitare: la promozione è valida soltanto fino al 27 ottobre.

Osserviamo nel dettaglio gli abbonamenti proposti. VEGAS Pro 365 – indicato per audio e video a livello professionale – è in vendita a 19,99 euro al mese per 12 mesi, oppure a 34,99 euro per il piano solo mensile. Per l'upgrade il costo è di 199 euro (invece di 399), mentre per acquistare il programma (senza i vantaggi dell'abbonamento 365) il prezzo è di 399 euro. Il pacchetto include VEGAS Pro 19, VEGAS Stream, Sound Forge Audio Studio e Studio Boris FX Primatte; in esclusiva con l'abbonamento sono disponibili anche il servizio Mobile to timeline (50GB), contenuti stock royalty-free ( HD illimitato) e testo in parlato.

VEGAS Post 365, invece, è dedicato ad una produzione completa. Il costo è di 29,99 euro per il piano 12 mesi, 44,99 euro per il pagamento mensile, 299 euro (invece di 599) per l'upgrade, mentre l'acquisto dell'intero programma è fissato a 599 euro. Il pacchetto include VEGAS Pro 19, VEGAS Effects, VEGAS Image, VEGAS Stream, Sound Forge Audio Studio, Studio Boris FX Primatte; in esclusiva con l'abbonamento abbiamo il servizio mobile to timeline da 100GB, contenuti stock royalty-free illimitati fino a 4K e testo in parlato.

Addentriamoci ora nelle funzionalità che hanno reso VEGAS uno dei prodotti più conosciuti a livello mondiale. Si tratta, ovviamente, di un software di video e audio editing di alta qualità, che offre una discreta quantità di utili funzioni: possiamo trovare sincronizzazione storyboard e timeline, rilevazione scene, keyframing e controllo dell'automazione, editing multicam, centinaia di filtri, effetti, transizioni e titoli, flusso di lavoro personalizzato (con scorciatoie e layout) e scripting API. VEGAS supporta una vasta gamma di formati, compresi quelli professionali, ma il suo fiore all'occhiello è la funzione HDR color science, che permette di trasformare i video RAW ad alta gamma dinamica in scene indimenticabili grazie a una serie di utilissimi strumenti.

Completano il pacchetto Studio Boris FX Primatte, un utilissimo tool in grado di realizzare incredibili chroma key utilizzati anche nei film più famosi, un sistema di intelligenza artificiale costruito nel nucleo del programma e VEGAS Stream, per trasmettere in diretta sulle principali piattaforme streaming online. Acquistando l'abbonamento 365 sarà inoltre possibile accedere ad alcuni esclusivi vantaggi: si tratta di mobile to timeline, un servizio che permette di caricare video e immagini dal proprio dispositivo per scaricarli direttamente nel progetto, la funzione testo in parlato per generare voci fuori campo multilingue sintetizzate, e una serie di contenuti e risorse aggiuntive royalty-free.

Con l'acquisto di un qualsiasi abbonamento VEGAS Pro o VEGAS Post 365, sarà possibile inoltre ricevere gratuitamente il set di strumenti VFX Boris FX Continuum Transitions Unit, dal valore di 299 euro. Non sei certo di voler acquistare il programma? VEGAS è disponibile anche in prova gratuita.