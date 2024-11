Acquisti di Natale online in completa sicurezza con una VPN

Un numero crescente di persone sceglie di affidarsi ai siti online per fare i propri acquisti di Natale. In fondo c’è un maggiore scelta, una maggiore possibilità di confronto tra le varie offerte, e gli sconti non mancano. È anche vero però che in questo periodo dell’anno le truffe informatiche aumentano in modo esponenziale.

La soluzione ideale per difendere le carte di pagamento utilizzate per gli acquisti online e i propri dati personali è attivare una VPN. Per chi non la conoscesse, si tratta di un servizi di rete privata virtuale (virtual private networking), che consente di nascondere la propria attività sul web agli occhi dei cybercriminali.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, forte di funzionalità extra per la sicurezza e la privacy dei propri utenti. Per festeggiare il Black Friday, i piani di due anni sono in sconto del 74% rispetto al prezzo di listino, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come acquistare online in tutta sicurezza per il prossimo Natale con una VPN

La VPN di NordVPN utilizza sofisticate tecnologie all’avanguardia per tenere i dispositivi degli utenti e i loro dati lontani dai malware e da occhi indiscreti. Una protezione che coinvolge anche le carte di pagamento utilizzate per effettuare acquisti online, compresi quelli di Natale.

Il servizio di NordVPN offre un accesso sicuro e privato anche sulle reti Wi-Fi pubbliche. Ciò significa che si è liberi di completare un determinato acquisto anche se ci si trova in vacanza, magari all’interno della propria camera dell’hotel o in aeroporto in attesa del proprio volo. Tra le altre cose, con un unico abbonamento è possibile proteggere fino a 10 dispositivi.

NordVPN Ultimate, il piano più completo, include inoltre un’assicurazione Cyber in grado di offrire una copertura di 5.000 euro per eventuali truffe legate agli acquisti online. Una copertura da 5.000 euro è offerta anche come rimborso per le conseguenze di attacchi informatici.

Tutti i piani della durata di due anni di NordVPN sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. La promo del Black Friday include inoltre 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.