VPN sicura e mondiale a soli 1,11 €/mese con rimborso garantito

Ti segnaliamo l’offerta in corso che taglia il prezzo dell’abbonamento biennale a PrivadoVPN: è proposto con uno sconto del 90% e 3 mesi gratis. Vale a dire che, se decidi di attivarlo adesso, potrai navigare in modo sicuro, anonimo e protetto fino all’estate 2027, aggirando censure e blocchi territoriali nell’accesso ai contenuti. Le prestazioni sono adeguate anche per lo streaming e per il gaming. Se il servizio non soddisferà le tue aspettative, potrai chiedere un rimborso completo della spesa sostenuta entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

PrivadoVPN: la VPN costa meno di un caffè al mese

Le funzionalità incluse vanno oltre a quelle tipiche di una VPN. Ci sono infatti, ad esempio, anche il blocco delle pubblicità per togliere di mezzo le interruzioni indesiderate e il parental control che permette ai genitori di impedire ai più piccoli l’accesso a siti Web e risorse non adatti alla loro età. Inoltre, la politica zero log garantisce che nessun dato relativo all’utente sarà mai salvato né condiviso con terze parti, a differenza di quanto fanno molte delle alternative gratuite. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per maggiori informazioni.

Ricapitolando, al prezzo mensile di soli 1,11 euro hai accesso alla Virtual Private Network globale di PrivadoVPN, senza limitazioni nel traffico dati e con la possibilità di agganciare server a tuo piacimento, ottenendo così indirizzi IP geolocalizzati in tutto il pianeta per navigare in modo anonimo e sicuro. A conti fatti, costa meno di un caffè. Attiva il tuo abbonamento biennale con lo sconto del 90% e 3 mesi gratis.

Volendo, puoi anche aggiungere un antivirus per 1,99 euro al mese. Ti aiuterà a mantenere ogni forma di codice dannoso lontana dai tuoi dispositivi. Si tratta comunque di una funzionalità extra e opzionale. Per saperne di più visita il sito ufficiale.