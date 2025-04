Scopri il conto deposito di Klarna: interessi fino al 2,40% senza vincoli

Probabilmente conosci già Klarna per le sue soluzioni di pagamento smart, come il servizio “Compra ora, paga dopo”.

Ma forse non sai che ora offre anche un’opportunità per far crescere i tuoi risparmi: un conto deposito flessibile che puoi attivare subito, ottenendo un rendimento del 2,30% annuo lordo, con la massima libertà di gestione. Per averlo basta andare sul sito di Klarna e aprirlo direttamente da lì.

Perché scegliere il deposito flessibile di Klarna?

Il conto deposito Klarna si distingue per la sua semplicità:

Nessun vincolo sulla somma depositata o sulla durata del deposito;

Nessuna commissione per prelievi o gestione;

Accessibilità totale dei fondi in ogni momento.

Gli interessi vengono calcolati giornalmente e accreditati ogni mese: questo aspetto rende il deposito non solo flessibile, ma anche trasparente e vantaggioso.

Tutto si gestisce direttamente dall’app di Klarna — la stessa che utilizzi per gli acquisti a rate o per consultare le tue carte fedeltà — oppure tramite la Web app, in pochi tap e senza complicazioni. Inoltre, l’assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia via chat sia richiedendo una chiamata, così puoi ricevere supporto in qualsiasi momento.

Non finisce qui: puoi aprire fino a tre conti deposito flessibili, ciascuno con un tasso annuo lordo del 2,40%. Per esempio, su un saldo di 10.000€, puoi ottenere 240€ di interessi annui — una soluzione ideale sia per pianificare spese future come un viaggio, sia per costruire un fondo di emergenza in tutta sicurezza.

Ultima cosa ma non meno importante, tuoi risparmi sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi svedese, che copre fino a circa 100.000€ per cliente, con rimborso garantito entro sette giorni lavorativi in caso di necessità.

Registrarsi è semplice e rapido: puoi aprire il tuo conto deposito Klarna in pochi minuti direttamente dal sito ufficiale.