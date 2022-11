Acquisti online per il Black Friday? Proteggiti con Norton 360 (-45€)

Siamo entrati nella settimana del Black Friday. Questo significa che potremo usufruire di diverse offerte online che ci permettono di acquistare i nostri articoli preferiti a prezzi ultra convenienti. Non bisogna dimenticarsi però di non cadere nelle trappole, per questo affidarsi ad una soluzione come Norton 360 Standard può essere l’ideale.

Norton 360 Standard è disponibile adesso in offerta speciale, non a caso, con uno sconto di ben 45 euro sul prezzo di listino. Questo significa che puoi avere un anno di protezione con una promozione a dir poco imperdibile.

Come Norton 360 Standard ti protegge durante i tuoi acquisti online per il Black Friday

Norton 360 Standard è il pacchetto completo della nota suite di sicurezza informatica che include la protezione dalle minacce in tempo reale garantita dalla tecnologia di Norton Antivirus, ma non solo.

Inclusa nel prezzo trovi anche una VPN sicura che ti permette di navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza senza tracciamento. Inoltre, i tuoi dati finanziari e riservati vengono protetti dalla crittografia avanzata per mantenere sicure e private le informazioni che invii e ricevi.

Oltre a questo, hai anche uno Smart Firewall per PC o Mac, un Password Manager che comprende strumenti utili per generare, memorizzare e gestire facilmente e in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online. E poi, per non farsi mancare niente, ecco anche il backup del PC nel cloud e la tecnologia SafeCam che ti avvisa dei tentativi di accesso non autorizzato alla tua webcam.

Il prezzo di 29,99 euro per un anno capisci bene, dunque, che è sostanzialmente regalato, per un software che ha un valore commerciale di ben 74,99 euro. Ne approfitti adesso e potrai goderti in tutta tranquillità la settimana del Black Friday e non solo.

