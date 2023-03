aCropalypse: grave vulnerabilità in Google Markup

Gli ingegneri David Buchanan e Simon Aarons hanno scoperto una grave vulnerabilità in Google Markup, il tool di modifica degli screenshot presente sui Pixel. Il bug, denominato aCropalypse, consente di ripristinare alcune parti dell’immagine e quindi di vedere eventuali informazioni sensibili. Google ha rilasciato la patch all’inizio del mese, ma ovviamente non si applica agli screenshot già condivisi dall’utente.

La vulnerabilità, indicata con CVE-2023-21036, è stata introdotta circa 5 anni fa, quando Google ha incluso il tool in Android 9 Pie. Markup consente di modificare gli screenshot PNG, ad esempio effettuare il cropping o cancellare informazioni personali dall’immagine, come password, numeri delle carte di credito o numeri di telefono, prima della condivisione sui social media o l’invio tramite servizi di messaggistica.

Introducing acropalypse: a serious privacy vulnerability in the Google Pixel's inbuilt screenshot editing tool, Markup, enabling partial recovery of the original, unedited image data of a cropped and/or redacted screenshot. Huge thanks to @David3141593 for his help throughout! pic.twitter.com/BXNQomnHbr

— Simon Aarons (@ItsSimonTime) March 17, 2023