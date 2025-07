Con ExpressVPN il gaming online è più accessibile: provala in sconto del 60%

Chi gioca online lo sa bene: lag, ping elevato e attacchi DDoS possono trasformare una sessione perfetta in un incubo. Ma con ExpressVPN, tutto questo può diventare un lontano ricordo.

Si tratta di una delle VPN più affidabili sul mercato, che ti permette di accedere a un’esperienza di gioco fluida, veloce e soprattutto sicura, grazie a una rete globale di server ottimizzati in 105 Paesi e a funzionalità avanzate pensate proprio per i gamer.

E questo ora ad un prezzo sensazionale, grazie al 60% di sconto sul piano biennale: 4,87€ al mese con 4 mesi gratis extra. Una promozione davvero da cogliere al volo.

Come ExpressVPN aiuta le tue sessioni di gaming online

Con ExpressVPN puoi eludere facilmente i limiti imposti dal tuo provider: poiché i dati viaggiano cifrati, il tuo traffico non può essere monitorato né rallentato. Il risultato? Una larghezza di banda illimitata, ping ridotto e meno lag, anche nelle sessioni multiplayer più intense.

In più, il tuo indirizzo IP viene mascherato, impedendo agli altri giocatori di lanciarti attacchi DDoS e proteggendo la tua connessione. ExpressVPN include anche crittografia AES-256, kill switch, protezione contro perdite DNS e split tunneling, per una sicurezza online completa.

Non solo performance: ExpressVPN ti consente anche di accedere ai giochi e ai contenuti esclusivi di altri paesi, inclusi DLC non ancora rilasciati nella tua area geografica o giochi bloccati a livello locale. Tutto questo su qualsiasi dispositivo, da PC a console (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch), passando per smartphone e tablet.

Offerta in corso: oggi puoi attivare il piano biennale a 4,87€ al mese con uno sconto del 60% e ottenere 4 mesi extra gratis. Un’occasione imperdibile per portare il tuo gaming a un nuovo livello: vai sul sito di ExpressVPN.