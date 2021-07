Action Cam 4K: DOPPIO SCONTO pazzesco su Amazon

La Action Cam 4K di Apexcam è in promozione su Amazon a soli 63,18€. Grazie a un doppio sconto imperdibile la acquisti con circa 30€ di sconto e te la porti ovunque vai.

Le spedizioni? Veloci e gratuite in tutta Italia.

Apexcam: una action cam imperdibile ma economica

Se hai sempre desiderato avere una Action cam saprai bene che solitamente i loro prezzi sono poco accessibili. Nonostante questa premessa ora hai la possibilità di acquistarne una a poco più di cinquanta euro e avere sotto mano un vero e proprio gioiellino. Apprezzata da migliaia di utenti, questa in particolare ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Capace di registrare video in 4K, la infili in tasca tanto che è piccola e filmi i tuoi viaggi o le tue attività sportive. Può essere immersa fino a 40 metri di profondità quindi non aver paura di rischiare perché sarà tutto meritato.

Arriva corredata di un comodo telecomando e di una lente grandangolare da 170°, in questo modo le riprese sono ampissime e catturi tutto ciò che vedi con i tuoi occhi.

Non sono da ignorare le due batterie da 1200mAh che regalano un'autonomia longeva. Infine sono compresi anche un microfono esterno e una comoda custodia per trasportarla sempre in sicurezza.

Acquista subito la tua Action Cam su Amazon a soli 63,18€. Non ti dimenticare di attivare il coupon per ottenere lo sconto aggiuntivo del 20%, i pezzi disponibili sono limitati. Se poi sei cliente Prime, le spedizioni sono operate in sole 48 ore mentre se sei cliente standard sono gratuite nei punti di ritiro.