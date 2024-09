Activation Lock per i singoli componenti con iOS 18

Apple estenderà la funzionalità Activation Lock (Blocco attivazione in italiano) ai singoli componenti hardware con iOS 18. La novità è stata individuata nella versione RC (Release Candidate) del sistema operativo. Era stata annunciata dall’azienda di Cupertino circa cinque mesi fa.

Activation Lock è inclusa nella funzionalità Find My (Dov’è in italiano) da oltre 10 anni. Si tratta in pratica di una soluzione antifurto che impedisce l’uso dell’iPhone a persone diverse dal proprietario. Anche se un ladro resetta lo smartphone è sempre necessario inserire Apple ID e password (Apple ID viene conservato sui server di attivazione). Ciò impedisce in pratica la vendita di iPhone rubati.

Il ladro poteva però vendere i singoli componenti hardware. Come anticipato ad aprile, Activation Lock è stato esteso a batteria, fotocamere, schermo e altre parti. Quando un componente viene utilizzato in un altro iPhone viene mostrato un avviso sullo schermo, come questo per la batteria:

Replaceable parts such as Battery, Display, Camera, etc., in iPhone 12 and later can now be linked to your Apple Account and activate Activation Lock if they are installed in another iPhone.

This feature is now active in iOS 18 RC. pic.twitter.com/6COr8ACsaE

— Beta Profiles (@BetaProfiles) September 12, 2024