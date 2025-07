VPN da usare all'estero: la migliore per l'Italia è in super sconto con 4 mesi gratis

Durante un viaggio all’estero è utile avere una VPN sia per navigare in sicurezza (sfruttando la crittografia che protegge i dati anche quando si usa una rete Wi-Fi pubblica) sia per poter evitare blocchi geografici durante la navigazione.

Chi ha bisogno di una VPN per l’Italia da usare all’estero, in modo da connettersi da un altro Paese senza differenze rispetto alla connessione effettuata dall’Italia, può puntare su ExpressVPN. Il servizio in questione è la scelta giusta ed è considerato come “la migliore VPN per l’Italia”.

Con la promozione in corso è possibile attivare l’offerta relativa al piano biennale con 4 mesi gratis, per un servizio di 28 mesi. Il costo è di 4,99 dollari al mese e nel prezzo è inclusa una eSIM da 5 GB per connettersi dall’estero. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere ExpressVPN

ExpressVPN ha tutto quello che serve a chi è alla ricerca di una nuova VPN. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati, essenziale per poter rendere sicura una connessione anche quando si usa un Wi-Fi pubblico.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una rete di server distribuita in 105 Paesi, in modo da “spostare” il proprio IP in un altro Paese per evitare blocchi geografici e censure online.

La connessione tramite la VPN di ExpressVPN, inoltre, può avvenire da 8 dispositivi contemporaneamente e anche senza limiti di banda, con la possibilità di sfruttare il protocollo Lightway per una connessione veloce. Il servizio applica una politica “zero log”.

Per accedere subito all’offerta in corso e attivare ExpressVPN con un prezzo ridotto fino a 4,99 dollari al mese con il piano di 28 mesi basta seguire il link qui di sotto. Nel prezzo è inclusa una eSIM da 5 GB per connettersi dall’estero.