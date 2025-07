Protezione completa per tutta la famiglia: Norton 360 Deluxe è in offerta

Se stai cercando una soluzione semplice e potente per mettere al sicuro tutti i tuoi dispositivi, Norton 360 Deluxe è la scelta perfetta. Questo pacchetto all-in-one include 5 licenze da utilizzare su PC, Mac, smartphone o tablet e offre una gamma completa di strumenti pensati per proteggere la tua privacy e i tuoi dati.

Attualmente è in promozione a soli 34,99 euro per il primo anno, con uno sconto del 66% rispetto al prezzo di listino. Inoltre, prima di sottoscrivere l’abbonamento, ora puoi provarlo per 30 giorni gratuitamente! Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio la promo di Norton.

Cosa include Norton 360 Deluxe

Ecco quali sono i servizi inclusi nell’offerta di Norton:

Antivirus in tempo reale per difenderti da malware, ransomware e altre minacce informatiche;

per difenderti da malware, ransomware e altre minacce informatiche; VPN integrata per navigare in modo anonimo, nascondendo il tuo indirizzo IP e cifrando le connessioni;

per navigare in modo anonimo, nascondendo il tuo indirizzo IP e cifrando le connessioni; Password manager per creare, salvare e gestire credenziali sicure senza sforzo;

per creare, salvare e gestire credenziali sicure senza sforzo; Backup cloud da 50 GB per mettere al riparo i tuoi file importanti da perdite accidentali;

per mettere al riparo i tuoi file importanti da perdite accidentali; Controllo genitori con strumenti per monitorare l’attività online dei più piccoli, impostare limiti di tempo e bloccare contenuti inappropriati;

con strumenti per monitorare l’attività online dei più piccoli, impostare limiti di tempo e bloccare contenuti inappropriati; Dark Web Monitoring, che ti avvisa se le tue informazioni personali vengono rilevate in ambienti a rischio.

Tutto questo è compreso in un solo abbonamento annuale, pensato per offrire sicurezza, privacy e tranquillità a tutta la famiglia, su qualsiasi dispositivo. La promozione è attiva solo per un periodo limitato: approfittane finché è disponibile sul sito ufficiale di Norton.