Ad abbandonare X11 sarà anche Kubuntu 25.10

Sulla scia di quanto deciso dagli sviluppatori di Ubuntu e GNOME, anche Kubuntu 25.10, previsto per il rilascio 9 ottobre 2025, abbandonerà definitivamente le sessioni desktop X11 predefinite a favore del moderno Wayland, allo scopo di garantire tecnologie e protocolli più moderni, offrendo la miglior esperienza possibile.

Kubuntu 25.10 dice addio a X11 sulla scia di Ubuntu 25.10 e GNOME 49

Quella di Kubuntu 25.10 non si tratta naturalmente di una sorpresa, considerato quanto annunciato dagli sviluppatori di Ubuntu per la versione 25.10, spinti a loro volta dalla decisione intrapresa da quelli GNOME. Analogamente, gli sviluppatori KDE Plasma stanno pianificando di eliminare gradualmente il supporto X11, senza una scadenza precisa ma possibilmente a partire da Plasma 7. La recente versione di KDE Plasma 6.4 ha già separato i codici di Wayland e X11 in pacchetti distinti, facilitando lo sviluppo e preparando il terreno per questa transizione.

Uno sviluppatore della distribuzione Linux derivata da Ubuntu, ha confermato che Wayland sarà predefinito nelle ISO e nelle installazioni di Kubuntu 25.10, ma chi comunque continuerà a preferire X11 potrà installarlo manualmente con il comando “sudo apt install plasma-session-x11” e selezionarlo dalla schermata di login SSDM. Una flessibilità che viene incontro a chi utilizza hardware meno recente o applicazioni dipendenti dal vecchio gestore finestre. Inoltre, gli aggiornamenti dalle versioni 25.04 a 25.10 non rimuoveranno i pacchetti Xorg, garantendo continuità.

La transizione a Wayland risponde all’esigenza di migliorare sicurezza e prestazioni, eliminando il peso del codice legacy di Xorg. Molte applicazioni X11 funzionano su Wayland grazie a XWayland, preinstallato predefinitivamente, anche se il supporto per hardware datato può variare. Altre varianti di Ubuntu, come Xubuntu e Ubuntu Budgie, probabilmente manterranno il supporto X11 per questo ciclo, ma lo rimuoveranno probabilmente in futuro.

Questo passaggio accelererà l’adozione di Wayland da parte degli sviluppatori di terze parti, favorendo un ecosistema Linux più moderno. Sebbene possa richiedere un adattamento, Kubuntu 25.10 offre opzioni per soddisfare diverse esigenze, segnando un passo deciso verso il futuro del desktop Linux.