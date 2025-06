Ubuntu 25.10 eliminerà il supporto per GNOME su Xorg

Canonical ha annunciato che la prossima versione di Ubuntu, la 25.10, in arrivo nell’ottobre 2025, non supporterà più l’esecuzione del desktop GNOME su X11, in linea con la decisione degli sviluppatori GNOME 49 di eliminare il supporto X11. Si tratta dell’ennesimo abbandono del vecchio gestore finestre in favore dell’ormai più moderno e preferito Wayland.

Ubuntu 25.10 abbandona il supporto per GNOME su Xorg

Uno dei membri del gruppo di sviluppatori che si occupa del desktop di Ubuntu, ha dichiarato sul forum Ubuntu Discourse che Ubuntu 25.10 supporterà esclusivamente la sessione Wayland per GNOME, fatta eccezione per le applicazioni e i giochi X11. Il cambiamento riguarda solo l’ambiente GNOME, lasciando invariata la situazione per gli altri desktop, come KDE o XFCE.

Negli ultimi anni, Wayland ha compiuto progressi notevoli, migliorando la compatibilità con i driver Nvidia, offrendo un modello di sicurezza più robusto, un supporto stabile per i flussi di lavoro quotidiani, una migliore gestione grafica e un’esperienza ottimizzata per touchscreen e display ad alta risoluzione (hiDPI). Al contrario, mantenere il supporto per entrambe le sessioni, X11 e Wayland, comporta un debito tecnico significativo e un aumento del carico di manutenzione, limitando la capacità di Canonical di innovare rapidamente.

Lo sviluppatore ha sottolineato che questa decisione anticipa la rimozione del supporto Xorg da parte di GNOME 49, preparando utenti ed ecosistema per il cambiamento. La transizione a un ambiente solo Wayland per GNOME in Ubuntu 25.10 anticipa anche Ubuntu 26.04 LTS, la prossima versione con supporto a lungo termine. È quindi chiaro che gli sviluppatori hanno intenzione di utilizzare la versione 25.10 come test per l’abbandono completo del supporto per GNOME su Xorg.

Naturalmente, si tratta di una scelta che riflette la volontà di Canonical nell’offrire l’esperienza più moderna possibile. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero incontrare difficoltà iniziali, soprattutto con le applicazioni legacy che funzionano meglio su X11. Canonical sembra fiduciosa che XWayland possa colmare queste lacune, mantenendo la compatibilità necessaria.