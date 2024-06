Adattatore Android Auto Wireless a 31 euro in sconto LAMPO su Amazon

Un piccolo oggetto che cambierà per sempre il modo in cui usi Android Auto. Lo colleghi alla presa USB della vettura e potrai finalmente utilizzare il sistema di infotainment collegato senza dover collegare il cavo USB al tuo smartphone. Oggi puoi acquistare questo magico adattatore a soli 31,71 euro in offerta lampo su Amazon.

Adattatore Android Auto Wireless: cosa devi sapere

Il dispositivo, come detto, converte Android Auto da cablato a wireless, eliminando la necessità di collegare il tuo telefono ogni volta che entri in macchina. Con una connessione ad alta velocità di 5GHz, questo adattatore garantisce un trasporto dati veloce e stabile, senza perdite di connessione.

L’installazione è semplice e immediata: basta collegarlo alla porta USB della tua auto e accoppiarlo con il tuo telefono tramite Bluetooth. Una volta configurato, si connette automaticamente ogni volta che avvii il motore, risparmiandoti il fastidio di doverlo fare manualmente.

Potrai sfruttare quindi tutte le funzioni di Android Auto senza cavi USB che si attorcigliano da ogni parte: assistente vocale, chiamate, messaggi, musica e navigazione in modo facile e sicuro.

Piccolo e discreto, compatibile con la maggior parte delle auto, è un oggetto che migliora la tua esperienza di guida offrendo il massimo dell’intrattenimento e della convenienza. Ordinalo oggi stesso prima che finisca: su Amazon è tuo a soli 31,71 euro.