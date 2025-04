Adattatore Android Auto Wireless: ora a soli 25,99€ con il 30% di sconto

Se la tua auto ha già Android Auto installato, ma per farlo funzionare devi collegare fisicamente lo smartphone con il cavo alla porta USB dell’infotainment, questo dongle USB è quello che fa per te. Con un interessante 30% di sconto puoi infatti acquistare l’adattatore Android Auto EVARY che ti elimina tutti i cavi mantenendo l’efficienza e la comodità di utilizzare il display dell’infotainment con Android Auto.

3 ragioni per scegliere l’adattatore Android Auto EVARY

Installazione plug & play

Connessione stabile e veloce

Compatibilità estesa

Liberati dei cavi per una maggiore comodità e sicurezza

Pensaci bene: con questo adattatore Android Auto EVARY puoi ottenere molti vantaggi fondamentali quando sei alla guida della tua automobile. Collegando l’adattatore, infatti, non devi più preoccuparti della lunghezza del cavo o che questo si aggroviglia o ti ostacola il controllo della leva del cambio. Senza sottovalutare la libertà di non dover più ogni volta collegare e scollegare il cavo dal telefono per avere Android Auto: ti basta entrare in macchina e alla connessione ci pensa automaticamente l’adattatore Android Auto EVARY.

Con questo piccolo e comodo dispositivo hai poi un abitacolo più ordinato e, aspetto non secondario, puoi permettere a chi ti sta accanto o a chi siede dietro di utilizzare il tuo smartphone. Non hai più bisogno, infatti, di tenerlo fisso sotto il display perché si collega all’autoradio tramite connessione wireless.

Ideale per chi…

Desidera eliminare i cavi in auto, mantenendo l’accesso completo ad Android Auto

Utilizza quotidianamente Android Auto e cerca una soluzione più comoda e ordinata

Cerca un dispositivo facile da installare, compatibile con la maggior parte delle auto e smartphone Android

Per te e la tua famiglia, in vista delle prossime vacanze, o come idea regalo per un amico o un collega, questo adattatore Android Auto EVARY a soli 25,99€ con il 30% di sconto è uno strumento utile, comodo e indispensabile.