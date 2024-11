Adattatore CarPlay wireless a prezzo stracciato con questo coupon Amazon (-30%)

Un piccolo adattatore per migliorare per sempre l’utilizzo di CarPlay nella tua auto. Questa soluzione disponibile oggi in offerta su Amazon ti permette di utilizzare infatti il sistema di infotainment con il tuo iPhone senza collegare il cavo al telefono: applicando il coupon sconto che trovi in pagina tramite apposita casella lo pagherai soltanto 27,99 euro invece di 39,99.

Adattatore CarPlay wireless: come funziona

L’adattatore in questione è specifico per CarPlay quindi funziona soltanto con iPhone. Il funzionamento è davvero semplicissimo: ti basta collegarlo alla presa USB della tua auto, associarlo in bluetooth al tuo telefono e, da quel momento in poi, in pochi secondi CarPlay si avvierà automaticamente senza collegare il cavo allo smartphone.

Il sistema è compatibile con smartphone da iOS 10 in poi ed è dotato anche di un apposito adattatore che ti permette di collegarlo anche ad eventuali prese di tipo-C. Facilmente aggiornabile, memorizza l’abbinamento con il tuo iPhone in modo che ogni volta che entrerai in macchina farà partire in automatico CarPlay senza richiederti nuovamente l’associazione.

Leggero e plug and play, è anche molto discreto: una volta installato dimenticherai persino di averlo e potrai dire addio ai fastidiosi cavi aggrovigliati sulla leva del cambio o sul portaoggetti.

Applica la casella del coupon sconto che trovi in pagina e pagalo soltanto 27,99 euro invece di 39,99. Il prezzo include la spedizione Prime con consegna immediata.