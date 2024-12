Adattatore CarPlay wireless a prezzo stracciato: meno di 5 euro su Amazon (-69%)

Se hai un iPhone e sei stanco di collegare il cavo al telefono per utilizzare CarPlay nella tua auto con questo adattatore in maxi sconto su Amazon risolvi in fretta. Oggi costa soltanto 4,99 euro e puoi riceverlo subito a casa con la spedizione Prime, pronto per essere configurato e liberarti della fastidiosa presenza dei cavi.

Adattatore CarPlay wireless: a questo prezzo è da avere

Il funzionamento dell’adattatore è molto semplice: lo colleghi alla porta USB della tua auto, effettui l’associazione bluetooth con il tuo iPhone e, come per magia, CarPlay partirà senza che tu debba collegare il cavo al telefono. Una volta fatta la configurazione iniziale, ogni volta che salirai in macchina l’adattatore attiverà automaticamente il sistema entro 5-15 secondi quando si avvia la vettura.

Potrai sfruttare così, senza collegare il cavo, tutte le funzioni di CarPlay: navigazione, chiamate bluetooth, musica dai principali servizi di streaming e molto altro ancora. L’adattatore è compatibile con iPhone con sistema operativo da iOS 10 in più e con la maggior parte delle vetture dotate di CarPlay cablato, con marchi che includono Audi, Ford, Mercedes, Volkswagen, Opel, Kia, Volvo, Skoda, Porsche, Honda, Cadillac, Peugeot e tanti altri.

Approfitta di questo sconto eccezione e acquista l’adattatore CarPlay wireless al prezzo stracciato di soli 4,99 euro.