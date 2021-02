Adattatore USB-C a RJ45 Gigabit a meno di 15 euro

Oggi parliamo di un accessorio indirizzato soprattutto ai professionisti che lavorano in mobilità, ma estremamente utile per chiunque abbia ultrabook. Stiamo parlando dell’adattatore TP-Link USB Type-C a RJ45 Gigabit LAN, che permette di connettere il PC alla rete attraverso un cavo ethernet.

Adattatore di rete TP-Link USB-C to RJ45: caratteristiche tecniche

Come molti possessori di questi dispositivi avranno appurato, gli ultrabook rinunciano sempre più all’espandibilità in favore delle dimensioni e la portabilità. Una delle mancanze più evidenti, è la porta RJ45 che impedisce quindi di godere della stabilità e velocità che solo la connessione via cavo riesce ad offrire. TP-Link ovvia a tale problema con un comodo adattatore che permette di convertire una porta USB 3.0 Type-C, ormai immancabile, in una porta RJ45 Gigabit LAN.

Uno dei grandi vantaggi legati alla connessione USB-C però, è la compatibilità non legata esclusivamente ai computer. L’adattatore infatti può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone o tablet, garantendo le medesime prestazioni anche su apparecchi che non prevedono la connessione ethernet. Il design è decisamente compatto e minimale, ma con un comodo LED di stato che ne indica il funzionamento. Infine il cavo ripiegabile può essere fissato fissato nella scocca, rendendo il trasporto estremamente semplice.

Grazie alle offerte di Amazon l’adattatore è acquistabile per soli 13,95 euro con uno sconto del 27% sul prezzo di listino.