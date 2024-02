Adattatore USB-Ethernet TP-Link in offerta a soli 10,99€ su Amazon

TP-Link UE306 è un adattatore di rete da USB 3.0 a Gigabit Ethernet che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 10,99 euro. Dal design pieghevole e portatile, può essere utile in svariate occasioni ed è compatibile anche con la Nintendo Switch.

Adattatore USB-Ethernet in offerta: le caratteristiche

L’adattatore nasce per aggiungere una presa RJ45 al tuo computer o per sostituire una presa Ethernet danneggiata, continuando a garantirti l’accesso alla rete cablata di cui hai bisogno.

Tuttavia, grazie alla tecnologia plug and play, può essere utilizzato per diversi scopi e su diverse piattaforme: non solo PC Windows o Linux, quindi, ma anche Nintendo Switch, nel caso tu volessi giocare con una connessione più stabile e veloce del WiFi.

Il design pieghevole e portatile di questo adattatore lo rende perfetto per l’uso in movimento. È abbastanza compatto da adattarsi al tuo laptop o a qualsiasi altro dispositivo portatile, consentendoti di portarlo con te ovunque tu vada.

Un modo semplice e conveniente per ovviare ad una mancanza, effettuare una sostituzione e continuare a navigare con i vantaggi della rete cablata. Su Amazon ti bastano solo 10,99 euro per questo adattatore da USB a Ethernet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.