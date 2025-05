L'adattatore Wi-Fi di TP-Link a 8,99 euro è da NON PERDERE

Hai un computer che non supporta il Wi-Fi? Nessun problema: con Mercusys MA30N puoi aggiungere in un attimo la connettività wireless anche ai dispositivi più datati. Proposto oggi da Amazon con un’offerta a tempo, è l’accessorio del marchio TP-Link economico e funzionale che risolve un problema comune in pochi secondi. Lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 8,99 euro.

Mercusys MA30N, l’adattatore Wi-Fi è in sconto

Si inserire in una porta USB e non richiede alcuna installazione di driver su Windows: è plug-and-play, subito pronto all’uso. È in grado di operare su due bande, garantendo velocità elevate: fino a 867 Mbps su 5 GHz e fino a 400 Mbps su 2,4 GHz. Inoltre, le dimensioni ridotte a soli 26,9×16,1×7,6 millimetri eliminano qualsiasi ingombro e rendono semplice portarlo ovunque. Per altre informazioni visita la scheda dedicata.

Non è tutto: il supporto allo standard di sicurezza WPA3 protegge le tue connessioni, mentre la tecnologia MU-MIMO migliora l’efficienza di rete quando utilizzato con router compatibili, permettendo trasferimenti simultanei più rapidi e stabili. È dunque l’ideale per navigare, per lavorare e persino per guardare video in streaming e per le sessioni di gaming. Al prezzo finale di soli 8,99 euro è davvero un affare.

Nessun codice promozionale necessario: lo sconto è già attivo. Ordinalo ora per non perdere l’occasione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Se sei un membro Prime hai diritto anche alla consegna gratuita, prevista già entro domani. Ti segnaliamo infine che la vendita e la spedizione sono entrambe gestite da Amazon, attraverso la sua rete logistica.