 Adattatore wireless 2-in-1 per CarPlay e Android Auto: l'offerta
Approfitta del forte sconto di oggi sull'adattatore wireless per CarPlay e Android Auto: porta le due piattaforme su qualsiasi veicolo.
Il tuo veicolo non supporta CarPlay o Android Auto? Niente paura: Amazon ha l’offerta giusta per te. Si tratta dell’adattatore wireless 2-in-1 del marchio Carlinkit che ti permette di accedere a una delle due piattaforme (a seconda del tuo smartphone, iOS o Android) in modo semplice e senza fili. Per approfittarne e sbloccare lo sconto non devi far altro che attivare il coupon messo a disposizione.

CarPlay e Android Auto su tutti i veicoli, il coupon sconto

Il compito che svolge è presto spiegato: porta la tecnologia delle piattaforma CarPlay e Android Auto su qualsiasi veicolo, senza fili. Funziona collegandosi allo smartphone tramite Bluetooth e Wi-Fi, offrendo una connessione stabile, fluida e a bassa latenza per navigazione, chiamate e streaming musicale. È compatibile con iPhone (da iOS 10 in su) e Android (da Android 11 in su), è facile da installare grazie al design compatto e discreto ed è aggiornabile via OTA per garantire sempre l’accesso alle caratteristiche più recenti. Attenzione: non supporta BMW e Tesla. Include un anno di garanzia e assistenza dedicata. Scopri di più nella scheda completa.

L'adattatore wireless CarPlay e Android Auto di Carlinkit

Attiva il coupon, sblocca lo sconto e assicurati l’adattatore wireless 2-in-1 per CarPlay e Android Auto al prezzo di soli 37,99 euro. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, considerando come cambierà l’esperienza a bordo del tuo veicolo, abilitando funzioni avanzate per l’infotainment.

Carlinkit Adattatore auto wireless CarPlay/Android Mini Ultra per Factory Wired CarPlay e OEM Wired Android Auto, Plug & Play Wireless CarPlay/Android Auto Dongle Compatibile con iOS 10 e Android 11

Se sei un abbonato Prime, per te c’è anche la consegna gratis assicurata già entro domani. Effettua subito l’ordine per non perdere l’occasione, non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba visto il forte interesse.

9 set 2025

9 set 2025
