Adattatore wireless per CarPlay e Android Auto a 19€ su Amazon

L’adattatore wireless di Jansite per CarPlay e Android Auto abilita tutte le funzionalità delle due piattaforme di infotainment, eliminando l’ingombro dei cavi. In questo momento lo trovi in sconto a soli 19,99 euro come parte della Festa delle Offerte di Primavera in corso su Amazon.

L’offerta sull’adattatore wireless per CarPlay e Android Auto

Tra le caratteristiche supportate ci sono quelle per la navigazione GPS, la riproduzione della musica in streaming, le telefonate, l’interazione con gli assistenti vocali per poter mantenere sempre le mani sul volante e gli occhi fissi sulla strada, persino l’accesso alle applicazioni mobile più utilizzate. La configurazione è molto semplice e alla portata di tutti. Nella confezione sono presenti due cavi: uno di tipo USB-A e l’altro USB-C. Per tutte le altre informazioni e per scoprire se il tuo veicolo è incluso nella lista di quelli compatibili fai un salto sulla pagina dedicata.

Al suo prezzo minimo storico di soli 19,99 euro, l’adattatore wireless di Jansite per CarPlay e Android Auto è un ottimo affare per tutti coloro che vogliono rendere senza fili l’esperienza di infotainment. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile lo sconto: se sei interessato, approfittane ora per riceverlo a casa tua già entro domani. Segnaliamo inoltre che con l’abbonamento Prime si ha diritto alla consegna gratis.

Fino al 31 marzo, puoi esplorare l’e-commerce per scoprire le offerte di primavera su un’ampia selezione di prodotti, venduti a prezzi vantaggiosi. Scopri le promozioni pensate per te: dalle ultime novità in campo tecnologico agli strumenti per il fai-da-te, dall’elettronica di consumo, ai videogiochi, senza dimenticare e gli articoli per la casa e la smart home.