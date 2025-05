Adattatore wireless per CarPlay e Android Auto: promo a soli 22€

Puoi finalmente dire addio al fastidio e all’ingombro del cavo nell’abitacolo con l’offerta di Amazon su questo adattatore wireless 2-in-1 per CarPlay e Android Auto. A fronte di una spesa davvero irrisoria, il dispositivo trasforma il sistema di infotainment del tuo veicolo in una piattaforma multimediale moderna, smart e completamente senza fili. L’installazione è molto semplice: ti basta collegarlo alla porta USB-A o USB-C del tuo veicolo, attivare Bluetooth e Wi-Fi sullo smartphone, seguire le istruzioni sullo schermo ed è subito pronto.

CarPlay e Android Auto senza cavo con l’adattatore

Una volta associato, si riconnetterà automaticamente ogni volta che salirai a bordo. Supporta i dispositivi iOS e Android, è compatto, leggero e discreto. Non modifica l’impianto originale mantenendo tutte le funzioni che già conosci: navigazione GPS per ottenere indicazioni stradali, ascolto della musica in streaming, comandi vocali con Siri o Assistente Google, chiamate e messaggi, rendendo l’esperienza di guida diventa più fluida, intuitiva e sicura. Fai un salto sulla pagina dedicata per tutte le altre specifiche e per verificare la compatibilità con la tua vettura.

Lo sconto è automatico e ti permette di comprare questo adattatore wireless 2-in-1 per CarPlay e Android Auto al prezzo finale di soli 22 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile la promozione.

Con l’abbonamento Prime hai diritto anche alla spedizione gratuita, gestita direttamente da Amazon e con la consegna prevista entro domani. Se non l’hai ancora fatto, puoi iniziare adesso i 30 giorni di prova e accedere ai tanti vantaggi inclusi nella sottoscrizione.