AdBlock Plus rompe Twitter, Wikipedia, Amazon e altri siti

Nei ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni di coloro che si affidano al più celebre strumento per il blocco delle pubblicità, AdBlock Plus, relative all'impossibilità di navigare correttamente su siti e piattaforme online come il social network Twitter, l'enciclopedia Wikipedia e lo store di Amazon.

La natura del problema non è stata resa nota, ma il team al lavoro sul software ha reso noto attraverso le pagine di The Verge di averla individuata e risolta attraverso il rilascio di un fix correttivo.

After talking to a few folks I guess this wasn't just happening to me:

Huge chunks of the internet were NOT loading for me in Chrome, especially social platforms.

It turns out it was my AdBlock??? It just suddenly started blocking everything over the weekend.

— Ryan Broderick (@broderick) June 28, 2021