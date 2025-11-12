 Addio abbonamenti: pCloud lancia la promo più conveniente per il cloud a vita
Addio abbonamenti: pCloud lancia la promo più conveniente per il cloud a vita
pCloud lancia una promozione eccezionale che ha già conquistato tutti: spazio cloud a vita con sconti fino a 700 euro e zero costi ricorrenti. Puoi scegliere fra tre piani: Premium 500 GB a 199 euro invece di 299, Premium Plus 2 TB a 399 euro invece di 599, e Ultra 10 TB a 1.190 euro invece di 1.890. Tutti con pagamento unico e 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Con pCloud, i tuoi file sono protetti dalle rigide leggi sulla privacy svizzere e conservati in data center certificati. Ogni trasferimento avviene tramite protocollo TLS/SSL, mentre i dati sono protetti da crittografia AES a 256 bit. Che tu stia conservando documenti di lavoro, foto di famiglia o progetti creativi, puoi contare sulle tante funzionalità incluse.

Puoi caricare file di qualsiasi dimensione, mentre il sistema di sincronizzazione automatica ti permette di accedere a tutti i tuoi dati salvati in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, anche offline. È possibile anche condividere file con link protetti da password e collaborare in cartelle condivise.

Grazie al player audio e video integrato, puoi ascoltare la tua musica o guardare i tuoi video direttamente nel cloud, senza bisogno di scaricarli. Con pCloud puoi anche importare e fare il backup dei tuoi dati da Dropbox, Google Drive, OneDrive, Facebook e Google Photos, oltre che da tutti i tuoi dispositivi.

Il vero vantaggio di pCloud è l’assenza di abbonamenti: con un solo pagamento, ottieni uno spazio cloud che sarà tuo per sempre, senza costi nascosti. Scegli il tuo piano e risparmia fino a 700 euro.

