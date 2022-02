ADDIO ai cavi con questa tastiera wireless: 16€ per una BOMBA Trust

Sei in cerca di una tastiera wireless? Allora cosa aspetti ad acquistare questa di Trust in promozione su Amazon! Un’occasione extra conveniente grazie al ribasso in corso che ti permette di risparmiare, realizzare i tuoi sogni ma soprattutto portarti a casa un prodottino completo di tutto. Appena 16,99€ se concludi l’affare al momento.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Tastiera wireless: con Trust non hai da temere, massima produttività

Se c’è una tastiera wireless che costa poco ma non ti fa rinunciare a niente allora è proprio quella di Trust che con poco ti mette tutto sotto mano. Infatti è essenziale ma ben realizzata ed ha tante qualità che non dovresti sottovalutare.

Prima tra tutte è il fatto che ti mette sotto mano qualunque cosa tu abbia bisogno. Trovi i tasti direzionali e il tastierino numerico con tanto di tasti funzione che sono abbinati ai comandi veloci. Con un click gestisci qualunque cosa tu voglia.

Il layout QWERTY italiano non ti fa saltare una virgola o una lettera accentata, in più quando premi i pulsanti non fai volare una mosca perché sono totalmente silenziosi per il massimo del comfort.

Come la colleghi? In confezione trovi un semplicissimo micro ricevitore USB che funziona dal primo secondo. In più non hai limiti perché funziona sia su Windows che MacOS.

Anche la batteria, infine, non ti delude grazie alla sua autonomia degna di nota.

Acquisita al volo questa tastiera wireless firmata Trust su Amazon, la paghi appena 16,99€ se fai in fretta. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia, ti basta avere Prime per riceverla in uno o due giorni senza spendere neanche un euro in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.