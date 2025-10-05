 Addio bollette imprevedibili: la tariffa Octopus è bloccata per 12 mesi, e ti tutela nel tempo
Diciamolo: orientarsi tra le offerte di luce e gas può far venire il mal di testa. Tra fasce orarie, sigle misteriose e continue variazioni dei prezzi, capire davvero quanto spenderemo è diventato un piccolo rompicapo. In questo mare di confusione, Octopus Energia è davvero diverso: trasparente, onesto e pensato per chi vuole semplicità. Nessun gergo tecnico, nessuna sorpresa nascosta in fondo alla bolletta. Solo chiarezza.

Prezzo fisso per 12 mesi: la certezza che mancava

Il principio è semplice: blocchi il prezzo dell’energia per un anno intero. Così sai subito quanto spenderai, senza rincari o tariffe che cambiano da un mese all’altro.
Vale per luce e gas, e significa potersi godere il comfort di casa – che sia il forno acceso per una lasagna o il climatizzatore in piena estate – senza l’ansia del “quanto mi costerà in bolletta?”.

Con Octopus Energia, la tariffa resta quella decisa al momento della sottoscrizione. Nessun aumento improvviso, nessuna clausola scritta in piccolo. Un patto chiaro tra chi fornisce energia e chi la utilizza. L’attivazione è un gioco da ragazzi: si fa interamente online, in pochi minuti. Basta avere a portata di mano i dati dell’intestatario e i codici POD o PDR.
Il passaggio al nuovo gestore è automatico, senza interruzioni del servizio e senza costi di attivazione. La gestione avviene tramite un’area personale intuitiva, dove puoi consultare i consumi, scaricare le bollette e pagare con un clic. In più, l’assistenza è italiana: niente call center infiniti o risposte automatizzate. Parli con persone vere, che risolvono i problemi in modo diretto e concreto. In un mercato spesso opaco e complicato, Octopus dimostra che si può parlare di energia senza far venire il mal di testa. E, soprattutto, senza brutte sorprese.

Pubblicato il 5 ott 2025

Roberta Bonori
5 ott 2025
