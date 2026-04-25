Addio canoni mensili: con pCloud salvi tutto e paghi una volta e per sempre

Se utilizzi spesso servizi cloud per salvare foto, documenti o file di lavoro, probabilmente ti sei già abituato all’idea di pagare un abbonamento ogni mese. È una spesa piccola, quasi invisibile… ma nel tempo diventa tutt’altro che trascurabile. Ed è proprio qui che entra in gioco pCloud, una soluzione che cambia completamente le regole del gioco.

Come funziona pCloud e perché è diverso

pCloud è un servizio di archiviazione online che funziona in modo molto semplice: carichi i tuoi file e li ritrovi sempre disponibili, da qualsiasi dispositivo. Fin qui niente di nuovo, perché è quello che fanno anche altri servizi simili. La vera differenza sta nel modello di pagamento. Con pCloud non sei obbligato a sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale: puoi scegliere un piano “lifetime”, cioè pagare una sola volta e utilizzare quello spazio per sempre.

Ed è proprio questo aspetto a renderlo così interessante. I piani a vita partono da circa 500 GB, con un costo intorno alle 199 sterline una tantum, passando per 2 TB a circa 399 sterline, fino ad arrivare a soluzioni più ampie come 10 TB, pensate per chi ha esigenze più importanti. A prima vista può sembrare una spesa più alta rispetto a un abbonamento mensile, ma basta fare un calcolo molto semplice per capire il vantaggio: quello che paghi oggi, nel giro di pochi anni, si traduce in un risparmio concreto rispetto ai classici servizi in abbonamento. Se preferisci iniziare in modo più graduale, hai comunque la possibilità di scegliere piani annuali, decisamente più accessibili, oppure sfruttare lo spazio gratuito iniziale per testare il servizio senza alcun rischio. Questo ti permette di capire subito se si adatta alle tue esigenze, senza dover prendere decisioni affrettate. In definitiva, pCloud è una scelta intelligente se vuoi smettere di accumulare abbonamenti e preferisci investire una volta sola per avere un servizio stabile nel tempo.