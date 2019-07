Sebbene ci si trovi in un momento che vede le realtà hi-tech e i giganti del mondo online impegnati nello sperimentare e introdurre nuove forme di autenticazione a dispositivi e servizi (dal riconoscimento biometrico ai token), ancora oggi tutti noi ci affidiamo quotidianamente alla password. È dunque giusto rendere omaggio al suo inventore, Fernando “Corby” Corbató, venuto a mancare nei giorni scorsi.

La scomparsa risale al venerdì della scorsa settimana, ma la notizia si è diffusa solo nel weekend. Corby si è spento all’età di 93 anni nella sua abitazione di Newton, nel Massachusetts. Classe 1926, ha ottenuto nel 1990 il premio Turing. A renderlo celebre il contributo alla creazione dei sistemi di time-sharing, essenziali in ambito informatico per far sì che una singola unità (calcolatore o elaboratore) possa far fronte a più processi richiesti da diverse utenze. Ha guidato lo sviluppo di CTSS (Computer Time-Sharing System), uno dei primi SO moderni della storia, messo a punto nei laboratori del MIT all’inizio degli anni ’60.

RIP Fernando Corbató, who nearly 60 years ago created a system that let 2+ people use a mainframe at the same time by using a thing called "a computer password."

Si arrivò al concetto di password proprio per garantire che le informazioni date in pasto al calcolatore da diverse fonti potessero risultare protette e al sicuro. Al CTSS sono inoltre associate le prime forme di editor testuale (QED), messaggistica e posta elettronica.

RIP to MIT professor Fernando "Corby" Corbato (1923-2019).

He led the development of Multics, which directly inspired modern operating systems, & is widely credited as the creator of the first computer password.

His work led to the founding of our lab.https://t.co/ry4PUi4Wfg pic.twitter.com/q25WmuDZMf

— MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) July 13, 2019