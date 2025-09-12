Addio alle CPU Cortex con la piattaforma Arm Lumex

Arm ha annunciato la nuova piattaforma Lumex per dispositivi mobile (smartphone, tablet, smartwatch e notebook) sviluppata specificamente per offrire una migliore esperienza AI con i futuri prodotti. Come anticipato a metà maggio, l’azienda di Cambridge (acquisita da SoftBank a luglio 2016) ha cambiato i nomi delle architetture, quindi non ci saranno più le CPU Cortex.

Quattro nuove CPU della serie C1

La principale novità della piattaforma Arm Lumex è rappresentata quindi dalla CPU basata su architettura Armv9.3. Come avviene già oggi, i clienti potranno combinare un numero variabile di CPU all’interno di un singolo cluster. La versione più potente è C1-Ultra. Offre prestazioni massime fino al 25% superiori (singolo thread) a quelle della CPU Cortex-X925. Ciò è dovuto principalmente all’incremento del numero di istruzioni per ciclo di clock (IPC).

Grazie all’integrazione delle SME2 (Scalable Matrix Extension 2), la nuova CPU offre un aumento fino a 5 volte delle prestazioni AI e fino a 3 volte dell’efficienza rispetto alla precedente generazione. Può essere sfruttata per l’inferenza dei modelli AI a bassa latenza sugli smartphone di fascia alta. Non è nota la massima frequenza di clock, ma potrebbe raggiungere i 4 GHz considerato che quella di Cortex-X925 è 3,8 GHz.

Ad un gradino più in basso c’è la CPU C1-Premium. Offre prestazioni simili alla C1-Ultra, ma occupa il 35% di spazio in meno. La principale differenza è rappresentata dalla massima cache L2 (fino a 3 MB per C1-Ultra, fino a 1 MB per C1-Premium).

C1-Pro è invece l’erede di Cortex-A725, rispetto alla quale offre un incremento prestazione fino al 16% e di efficienza fino al 12%. In questo caso, le SME2 sono opzionali. Infine, C1-Nano offre un’efficienza fino al 26% superiore alla CPU Cortex-A520. Può essere utilizzata nei dispositivi indossabili.

Grazie alla nuova C1-DSU (DynamicIQ Shared Unit), i produttori possono creare cluster con un massimo di 14 core tra C1-Ultra, C1-Premium, C1-Pro e C1-Nano, aggiungendo anche una cache L3 fino a 32 MB.

La seconda novità di rilievo della piattaforma Lumex è rappresentata dalle GPU della serie Mali-G1. Mali-G1 Ultra offre prestazioni di livello desktop fino a 2 volte quelle della Immortalis-G925 nel ray tracing e fino al 20% superiori nel gaming e nell’inferenza dei modelli AI. È possibile integrare un numero di core tra 10 e 24. Ci sono anche le Mali-G1 Premium e Mali-G1 Pro.