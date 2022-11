Addio delega e controlli degli operatori per la portabilità

La portabilità di un numero è, senza dubbio, estremamente comoda quando si cambia operatore. Anche se la burocrazia mette anche qui lo zampino, è la soluzione ideale per non perdere la vecchia numerazione che conosco tutti.

Però, in questo mese di novembre le regole sono cambiate e, guarda caso, hanno complicato di più la procedura. Ciò per evitare furti di identità e frodi.

Adesso operatori come Kena Mobile sono obbligati a effettuare controlli e verifiche maggiori nel momento in cui avviene il cambio SIM per portare lo stesso numero.

Quindi, gli utenti dovranno dire addio alla delega, che secondo AGCOM non è più ammessa, neanche quando si intende attivare una nuova SIM.

Chi potrà chiedere la portabilità?

Pare ovvio, quindi, che l’unico che potrà richiedere la portabilità del numero passando, ad esempio, da Iliad a Kena Mobile, è l’intestatario della SIM.

Stesso discorso vale per la sostituzione causa furto, smarrimento o deterioramento, ma anche nel caso si vuole passare all’eSIM.

La delega resterà in vigore soltanto per le SIM aziendali, che potranno cambiare gestore senza che a farlo sia l’amministratore delegato o il titolare dell’azienda.

Inoltre, la SIM deve essere sempre presentata durante il cambio gestore. Quindi, in caso di smarrimento o furto, bisogna prima richiederne una nuova al gestore.

La documentazione da presentare resta sempre la stessa, ossia copia di un documento di riconoscimento, codice fiscale o tessera sanitaria e vecchia SIM.

Accedendo a questa pagina per passare a Kena Mobile e cliccando su “Acquista”, è necessario confermare di essere titolare del numero da portare.

L’offerta migliore attuale di Kena Mobile è questa:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS, 130 GIGA di traffico dati gratis i primi due mesi, mentre dal terzo mese in poi si pagheranno 6,99 euro. Il costo di attivazione è pari a 6 euro.

Le altre offerte, che si possono visionare nella pagina, sono tutte legate al Black Friday, che scade fra due giorni.

