Addio Lightning, gli iPhone passano alla porta USB-C

L’arrivo dell’iPhone 16e non è solo un upgrade in termini di design e hardware rispetto al suo predecessore, l’iPhone SE. Segna anche la fine di un’era: quella della porta Lightning negli iPhone. Sì, avete capito bene: tutti gli iPhone ufficialmente disponibili ora sfoggeranno una porta USB-C.

Gli iPhone passano definitivamente alla porta USB-C

Con il debutto dell’iPhone 16e, Apple ha anche mandato in pensione tre vecchie glorie: l’iPhone 14, il 14 Plus e l’SE. Questi modelli sono stati completamente rimossi dal sito ufficiale, sancendo il tramonto della porta Lightning. Ma niente paura: per chi non può proprio farne a meno, Apple vende ancora iPhone ricondizionati con il vecchio connettore.

Apple ha iniziato a dire addio al vecchio connettore nel 2023, quando ha lanciato la serie iPhone 15. Non è stata proprio una scelta spontanea. L’Unione Europea ci ha messo del suo. Ha imposto a tutti i produttori di usare la porta USB-C come unico standard per ricaricare i dispositivi elettronici entro il 2024. Apple ha completato la transizione in appena 2 anni. Giusto in tempo per l’uscita dell’iPhone 16e.

Addio alla porta Lightning anche su iPad e Mac

Ma non sono solo gli iPhone a dire addio alla Lightning. Anche i nuovi iPad sfoggeranno la porta USB-C, eliminando completamente il vecchio connettore da tutti i nuovi dispositivi Apple. Fa eccezione l’Apple Pencil originale, che resiste con la sua porta Lightning, insieme ad alcuni accessori.

Il pulsante Home va in pensione: un pezzo di storia che se ne va

Con il lancio dell’iPhone 16e, un’altra icona della storia Apple va in pensione: il pulsante Home. L’iPhone SE di terza generazione è stato l’ultimo modello a sfoggiarlo, e ora questa innovazione, che ha debuttato nel lontano 2007, ci saluta per sempre.

iPhone 16e: tante novità, ma anche qualche rinuncia

E l’iPhone 16e? Certo, è nuovo e pieno di funzionalità inedite, ma rinuncia anche a qualcosina. Insomma, non si può avere tutto nella vita, nemmeno nel mondo Apple.