iPhone 15 Pro ricondizionati: Apple lancia la vendita in Europa

Con il rilascio di iPhone 16, Apple ha eliminato i modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. L’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus standard si possono acquistare ancora sul sito ufficiale di Apple. Non si può dire lo stesso dei modelli Pro e Pro Max. Ma le cose stanno per cambiare.

iPhone 15 ricondizionati in vendita in Europa sugli Apple Store

Questa settimana, Apple ha iniziato a vendere iPhone 15 ricondizionati, inclusi i modelli Pro e Pro Max, nei suoi store online in Francia, Germania, Italia e Spagna. È la prima volta che la mela morsicata offre iPhone “rigenerati” nel Vecchio Continente. E la buona notizia è che costano meno dei modelli nuovi di zecca. Per farsi un’idea, in Italia un iPhone 15 da 128GB ricondizionato viene 749 euro, ben 130 euro in meno rispetto al prezzo originale di 869 euro. Mica male.

Al momento, solo l’iPhone 15 base è effettivamente acquistabile nei Paesi citati. Tuttavia, ci si aspetta che anche le versioni Plus, Pro e Pro Max si aggiungano presto alla lista. I loro nomi compaiono già nella barra laterale del sito, anche se per ora non sono cliccabili. Tutti gli iPhone 15 ricondizionati sono disponibili senza blocco e senza vincoli contrattuali, il che significa che funzionano con qualsiasi operatore. La libertà prima di tutto, insomma.

Come nuovi, ma più abbordabili e green

Secondo quanto riportato sul sito, tutti i modelli ricondizionati includono la stessa garanzia di un anno degli iPhone appena usciti dalla fabbrica, oltre a manuali e accessori completi. In più, montano una batteria nuova e una scocca esterna rinnovata. Il tutto confezionato in una scatola bianca fiammante. E chi vuole mettersi al sicuro, può sempre allungare la garanzia acquistando AppleCare+ a parte.

Acquistare un iPhone ricondizionato non fa bene solo al portafogli, ma anche all’ambiente. È una scelta saggia perché si evita in primis l’estrazione di nuove materie prime per produrre un nuovo dispositivo. Inoltre, Si riduce il consumo di energia legato alla produzione; si previene lo smaltimento prematuro di dispositivi elettronici. Ogni anno purtroppo si producono tonnellate di rifiuti elettronici.