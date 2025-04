OpenAI Deep Research disponibile senza abbonamento

OpenAI ha comunicato che Deep Research è ora disponibile anche senza abbonamento. Si tratta però di una versione “leggera” che sfrutta un diverso modelli AI. Ciò ha permesso inoltre di incrementare i limiti di utilizzo per gli utenti Pro, Plus, Team, Enterprise e Edu.

Deep Research è disponibile dal 2 febbraio. È un agente AI in grado di effettuare ricerche approfondite su Internet per attività più complesse analizzando centinaia di fonti (testo, immagini e PDF). È basato sul modello o3 e può impiegare fino a 30 minuti per fornire il risultato.

Essendo molto pesante dal punto di visto computazionale, inizialmente era disponibile solo per gli abbonati Pro con un limite di 100 query/mese. L’accesso è stato successivamente esteso agli abbonati Plus, Team, Edu e Enterprise con un limite di 10 query/mese, mentre il limite per gli abbonati Pro era stato portato a 125 query/mese.

We've noticed many of you love using deep research, so we’re expanding usage for Plus, Team, and Pro users by introducing a lightweight version of deep research in order to increase current rate limits.

We’re also rolling out the lightweight version to Free users.

— OpenAI (@OpenAI) April 24, 2025