Nvidia RTX 5060 verrà lanciata il 19 maggio: ecco il prezzo

Nonostante non si tratti ancora di un annuncio ufficiale, Nvidia ha confermato che il lancio della RTX 5060 base avverrà in data 19 maggio maggio. Il giorno è stato comunicato ai partner di terze parti, i quali hanno ricevuto informazioni dettagliate e aggiornati sull’embargo della GPU di fascia bassa.

Nvidia RTX 5060: lancio pronto per il 19 maggio

Le aziende di terze parti sono attualmente in contatto con i recensori, per saggiare l’interesse riguardo la nuova RTX 5060 di Nvidia. Contrariamente a quanto è stato riportato in precedenza, l’embargo sulle recensioni verrà revocato la stessa giornata del lancio. Nonostante non ci si attenda un’elevata domanda per questo modello, si tratta di una strategia che fa affidamento a quegli utenti che cercheranno di acquistare da subito la scheda e che non vogliano rischiare di non trovare la scheda al prezzo consigliato di listino.

La RTX 5060 è basata sul processore grafico GB206 con 3.840 CUDA core, rappresentando il modello più economico della serie RTX 50. Sebbene circolino voci su una possibile RTX 5050 con memoria GDDR6, che però non trovano ancora conferma. Paragonata alla precedente RTX 4060, la 5060 manterrà la configurazione memoria da 8GB e il bus a 128 bit. Tuttavia, la larghezza di banda della memoria sarà significativamente superiore grazie all’adozione dei moduli GDDR7.

Con un prezzo di lancio di 299$, il quale risulterà sicuramente uguale in euro, il prezzo è identico a quello della RTX 4060, ma con il 25% in più di core e un incremento del 65% nella larghezza di banda della memoria. Rimane il limite di 8 linee PCIe, già presente anche nella sorella maggiore 5060 Ti, nonostante la presenza dello standard PCIe 5.0.

Nello stesso periodo, è attesa la Radeon RX 9060 XT di AMD, di fascia superiore e pensata per competere con RTX 5060 Ti, grazie alle configurazioni di memoria da 16GB. La scheda dovrebbe essere lanciata sempre a maggio, ma in anticipo rispetto al Computex, come era stato anticipato dalle indiscrezioni iniziali.