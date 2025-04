Intel: incontro Lip-Bu Tan e TSMC per discutere di partnership

Secondo recenti indiscrezioni, un accordo tra Intel e TSMC non è del tutto da escludere nonostante le ultime notizie che davano per sfumata la cosa. Il nuovo CEO di Intel, Lip-Bu Tan, avrebbe infatti incontrato il suo omologo di TSMC per discutere di una possibile collaborazione.

Intel: discussioni con TSMC per una possibile collaborazione tra le due fonderie

Le voci su un’intesa tra Intel e TSMC circolano da tempo, soprattutto dopo il cambio di amministrazione americana che ha posto come priorità il rilancio dell’industria dei semiconduttori, con l’azienda di Santa Clara che logicamente gioca un ruolo chiave. Nonostante dopo l’insediamento del nuovo CEO le notizie riguardo si fossero affievolite, Reuters riporta ora che Lip-Bu Tan ha rivelato, durante una conference call con gli analisti, di aver discusso con C.C. Wei, CEO di TSMC, su come le due aziende potrebbero trarre vantaggio dalle rispettive risorse.

Diverse ipotesi sono emerse riguardo alla natura di un possibile accordo. Alcuni addetti ai lavori sostengono che TSMC potrebbe gestire le strutture produttive di Intel negli Stati Uniti, mentre altri ipotizzano che il colosso taiwanese possa acquisire una partecipazione in Intel Foundry. La maggior parte delle speculazioni, tuttavia, sembra convergere su un ruolo predominante di TSMC nelle operazioni di Intel. Con la nuova leadership, però, l’attenzione potrebbe spostarsi verso una collaborazione mirata in un settore specifico, creando una situazione vantaggiosa per entrambe le parti.

Nel frattempo, Intel sta pianificando importanti cambiamenti nelle sue operazioni. Come annunciato dal CEO Tan, l’azienda prevede significativi tagli al personale entro il prossimo trimestre, un segnale chiaro che il futuro di Intel sarà caratterizzato da profonde trasformazioni. Inoltre, la recente strategia aziendale prevede un approccio a “doppia fornitura” con cui viene affidata la produzione dei prossimi processori Nova Lake alla fonderia taiwanese, mentre le soluzioni Panther Lake e Clearwater Forest, rispettivamente per portatili e server, verranno invece fabbricate con il nuovo nodo 18A a 2nm.