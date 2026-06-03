Polaroid sfida gli smartphone con l'istantanea Go Generation 3

Compatta e tascabile, la nuova Polaroid Go Generation 3 arriva giusto in tempo per l’estate, strizzando l’occhio a chi vuole sperimentare con il fascino della fotografia istantanea. Tra le caratteristiche integrate che vale la pena segnalare ci sono lo specchio per i selfie e il flash abbastanza potente da illuminare anche gli ambienti più bui per non perdere mai uno scatto.

La nuova istantanea Polaroid Go Generation 3

È una fotocamera istantanea con funzionalità avanzate messe al servizio della creatività. Ci sono ad esempio la doppia esposizione e l’autoscatto. Questo il commento di Stine Bauer Dahlberg, Chief Product Officer di Polaroid.

Con Polaroid Go Generation 3 volevamo progettare la fotocamera instant più piccola al mondo senza scendere a compromessi sulla qualità fotografica. Ci siamo concentrati sul perfezionamento del sistema ottico, sull’integrazione di un flash realmente potente e sull’ottimizzazione della fotocamera per selfie ravvicinati di alta qualità.

Il target principale del prodotto è quello dei giovani che stanno mostrando un crescente interesse verso esperienze più autentiche, intenzionali e tangibili, la Gen Z che ha voglia di rallentare. Nell’era dominata dal digitale, dagli smartphone e dai social, c’è chi ha iniziato a cercare estetiche low-fi e analogiche per creare e conservare ricordi reali, personali e duraturi. Prosegue Bauer Dahlberg,

Ogni scelta progettuale nasce dal modo in cui le persone utilizzano realmente una fotocamera così compatta, garantendo ottime prestazioni in diverse condizioni di luce. Tutto questo lavoro ingegneristico prende forma in un design rinnovato e in una personalità che mantiene intatta tutta la spontaneità e la gioia che ci si aspetta da Polaroid.

La nuova Go Generation 3 è disponibile da oggi in diverse colorazioni tra cui Nero, Viola, Verde acqua e Bianco. È già in vendita anche su Amazon al prezzo di 104,99 euro, nel bundle che include 16 pellicole a colori.