Dì addio alle password dimenticate con questa app

Grazie all’offerta proposta da NordPass, non dovrai più fare i conti con le password dimenticate, non avrai più bisogno di appuntarle su un post-it o in agenda e, soprattutto, potrai mantenere i tuoi account e i tuoi dati sempre al sicuro. È quella che propone l’abbonamento Premium con uno sconto del 50% rispetto al listino, dunque al prezzo mensile di soli 1,49 euro scegliendo la formula biennale. Vediamo cosa la rende molto conveniente, un affare da cogliere al volo.

L’offerta di NordPass: Premium a metà prezzo

Il password manager, già scelto da milioni di utenti per la sua affidabilità, include la possibilità di salvare un numero illimitato di codici segreti e di passkey, creandole e archiviandole automaticamente, generando combinazioni complesse per il massimo della protezione. Inoltre, le sincronizza su tutti i dispositivi, supporta l’autenticazione a più fattori e il riconoscimento biometrico (lettura delle impronte digitali o analisi facciale), esegue la scansione del Web alla ricerca delle fughe di dati ed effettua la compilazione automatica dei moduli. Per conoscere tutti gli altri dettagli relativi alle tante funzionalità integrate dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Ricapitolando: l’offerta in corso in questo momento ti permette di attivare l’abbonamento biennale Premium al prezzo di soli 1,49 euro al mese, con uno sconto del 50% rispetto al listino. non sappiamo fino a quando rimarrà attiva, se se interessato ti consigliamo di approfittarne subito. In alternativa, se preferisci la formula annuale, puoi attivare a soli 1,99 euro al mese.

NordPass è un servizio offerto da Nord Security, la stessa realtà che gestisce anche la Virtual Private Network globale di NordVPN, le eSIM di Saily e altro ancora. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.