Addio a Posta e Calendario su Windows: tutti sul nuovo Outlook

Il mese scorso, Microsoft ha celebrato quello che ritiene un successo per il nuovo Outlook (basato su outlook.com), affermando che milioni di persone lo hanno già installato, scegliendolo per sostituire Posta e Calendario (Mail and Calendar nella versione inglese). Ora, arriva la conferma dell’intenzione di rendere quest’ultima applicazione obsoleta. Sarà abbandonata, forzando di fatto il passaggio all’alternativa che la software house ha intenzione di promuovere.

Windows 11: Microsoft forza l’addio Posta e Calendario

Come riportato dalla redazione del sito Windows Latest (da cui abbiamo prelevato lo screenshot qui sotto), l’ultimo aggiornamento distribuito porta con sé un messaggio che comunica l’avvicendamento: Outlook sta rimpiazzando Posta e Calendario su Windows .

L’opzione utile per disabilitare il nuovo Outlook e continuare a utilizzare Posta e Calendario, è stata spostata all’interno delle impostazioni. Attivandola, però, l’effetto sarà solo temporaneo: la prossima volta che proverai ad aprire Posta e Calendario, si aprirà il nuovo Outlook .

L’addio definitivo è pianificato più avanti nel corso dell’anno: Nel 2024, Outlook sostituirà Posta e Calendario su Windows, puoi tornare indietro per ora, ma sarai reindirizzato al nuovo Outlook in futuro . Insomma, il destino è segnato.

In un documento del supporto ufficiale aggiornato il 28 maggio, Microsoft chiarisce che, se l’utente non accetta di passare al nuovo Outlook, può liberamente prendere in considerazione lo switch a un altro client di posta elettronica, accettando così il rischio di favorire la migrazione verso un’alternativa di terze parti.