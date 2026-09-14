Addio Rai Scuola: arriva un nuovo canale al suo posto

In questi giorni l’Ufficio Stampa della Rai ha annunciato l’arrivo di un nuovo canale che prenderà il posto, alla LCN 57, di Rai Scuola. “L’iniziativa si propone come punto di riferimento sul racconto dell’Italia, capace di attivare emozioni identitarie e personali“, si legge nella comunicazione ufficiale da poco pubblicata.

Come specificato, a partire dal 1° ottobre 2026, sul canale 57 del Digitale Terrestre, inizierà la sua avventura Canale Territorio. “Un modo nuovo, ma collaudato, per raccontare l’Italia con diverse realtà narrative che si basa sul successo e sull’esperienza ormai decennale di “Linea Verde” con la guida del direttore Angelo Mellone“.

Il racconto del territorio attinge da tutte le library attive nel Day Time, comprese quelle provenienti da Rai Cultura, con nuovi contenuti che propongano le storie come vetrine del Made in Italy, con una spiccata identità italiana.

Il palinsesto del nuovo Canale Territorio al posto di Rai Scuola

Al posto di Rai Scuola, ora disponibile alla LCN 57, arriva il nuovo Canale Territorio, che assicura un palinsesto ricco di novità e informazione dedicate al territorio italiano. Nel comunicato stampa ufficiale si parla di:

Il Paese che cambia

Vite in soggettiva

Ritorni, borghi, nuovi abitanti

Visioni del presente

Sapori, Storie, Comunità

Racconto del Bel Paese

Paesaggi, Memorie e Viaggi

Mestieri e Eccellenze

3 slot da 8 ore, con un palinsesto di 720 ore, incardinati su una struttura, un progetto narrativo, un disegno di regia, che mettono a frutto l’esperienza decennale di un lavoro serio, preciso, sempre alla ricerca della sintonia con il pubblico, fatto insieme a Linea Verde e a tutte le sue derivazioni, ormai abituato a seguire un racconto che esce dallo studio e va nei luoghi e che la gente sente sempre più suo e più vicino a ciò che si vuole essere.

“Il canale si propone come racconto emotivo e crossgenerazionale dell’Italia“, si legge nel comunicato ufficiale. “Il concept valorizza un ‘mosaico’ di persone, paesaggi, tradizioni e trasformazioni, con focus su luoghi/borghi, artigianato e impresa, made in Italy, natura/ambiente, enogastronomia, turismo del patrimonio, eventi/folklore, innovazione e sostenibilità, musica/cultura popolare“.