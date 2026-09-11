NOW, le offerte attive sui pass Sport, Cinema e Entertainment a settembre

Champions League, Formula 1, MotoGP, US Open, X Factor, MasterChef, Pechino Express, la nuova serie sugli 883: apparentemente sembrano tutti contenuti diversi, ma hanno in comune la stessa casa, vale a dire Sky, la cui programmazione in streaming sia live che on demand è visibile sulla piattaforma NOW.

Sono diverse le offerte attive in questo mese di settembre sui vari pass messi a disposizione da NOW per i suoi utenti, pass che consentono di risparmiare in modo significativo per seguire tutto lo sport, il cinema, le serie tv e gli show di Sky con un unico abbonamento.

Di seguito trovate un riepilogo esaustivo.

Pass Sport: 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro al mese (le grandi coppe europee, 3 partite a turno di Serie A, la Serie C, la Premier League e la Bundesliga, più lo US Open, i tornei ATP e WTA e Wimbledon in esclusiva, la Formula 1 e la MotoGP, il basket italiano e internazionale con Serie A – LBA, BKT EuroCup e NBA.

per dodici mesi invece di 29,99 euro al mese (le grandi coppe europee, 3 partite a turno di Serie A, la Serie C, la Premier League e la Bundesliga, più lo US Open, i tornei ATP e WTA e Wimbledon in esclusiva, la Formula 1 e la MotoGP, il basket italiano e internazionale con Serie A – LBA, BKT EuroCup e NBA. Pass Cinema, Entertainment e Premium: 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 19,99 euro al mese (serie internazionali, produzioni Sky Original, Show, più di 1.000 film on demand, on demand senza pubblicità e 2 dispositivi in contemporanea all’interno dello stesso nucleo domestico)

per dodici mesi invece di 19,99 euro al mese (serie internazionali, produzioni Sky Original, Show, più di 1.000 film on demand, on demand senza pubblicità e 2 dispositivi in contemporanea all’interno dello stesso nucleo domestico) Cinema & Entertainment: 7,99 euro al mese per dodici mesi invece di 11,99 euro al mese (serie internazionali, produzioni Sky Original, Show, più di 1000 film on demand, on demand con pubblicità e 1 dispositivo alla volta)

per dodici mesi invece di 11,99 euro al mese (serie internazionali, produzioni Sky Original, Show, più di 1000 film on demand, on demand con pubblicità e 1 dispositivo alla volta) Entertainment: 4,99 euro al mese per dodici mesi invece di 8,99 euro al mese (serie internazionali, produzioni Sky Original, Show, on demand con pubblicità e 1 dispositivo alla volta)

per dodici mesi invece di 8,99 euro al mese (serie internazionali, produzioni Sky Original, Show, on demand con pubblicità e 1 dispositivo alla volta) Sport + Cinema & Entertainment: 27,99 euro al mese per dodici mesi invece di 41,99 euro al mese (intera programmazione Sky)

https://www.youtube.com/watch?v=skVqUf7uX8g&pp=ygUIeCBmYWN0b3I%3D