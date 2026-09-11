Amazon Luna: tutti i giochi gratis di settembre con Prime

Sono stati annunciati i giochi di settembre che fanno il loro ingresso nel catalogo di Amazon Luna. Questo mese, la piattaforma di cloud gaming si arricchisce di alcuni titoli AAA che vale la pena segnalare, messi a disposizione di chi ha un abbonamento Prime attivo: c’è anche Star Wars Outlaws, già disponibile.

Star Wars Outlaws nel catalogo di Amazon Luna

Quelli elencati di seguito sono destinati alla versione Standard del servizio (accessibile con Prime). È possibile giocare da qualsiasi dispositivo, incluse le Smart TV compatibili che dispongono dell’app dedicata. Non è richiesto alcun download, si gioca in streaming, l’unico requisito da rispettare è una connessione da almeno 10 Mbps per evitare rallentamenti.

Star Wars: Outlaws (già disponibile);

Avatar: Frontiers of Pandora (già disponibile);

King of Tokyo (in arrivo);

It’s Quiz Time: Guinness World Records (in arrivo);

Bowling Mayhem (in arrivo);

Cranium Planet (in arrivo).

A livello di funzionalità è da segnalare il debutto di Remote Play che permette di giocare in multiplayer con amici e familiari ovunque si trovino.

Non è tutto, perché all’elenco dei giochi in streaming si aggiunge quello dei titoli per PC da riscattare su Luna. A seconda degli accordi siglati, si viene rimandati all’app di Amazon Games o a terze parti come Epic Games Store e GOG. Questo il calendario, menzione d’onore per lo sparatutto DOOM Eternal che arriverà la prossima settimana.

War Hospital (3 settembre, Epic Games Store);

Just Die Already (3 settembre, Epic Games Store);

Drop Duchy (10 settembre, Epic Games Store);

DOOM + DOOM II (10 settembre, codice GOG);

Botany Manor (10 settembre, Epic Games Store);

DOOM Eternal (17 settembre, codice Microsoft);

Rims Racing (17 settembre, Epic Games Store);

Wall World 2 (17 settembre, Amazon Games App);

Hue (24 settembre, Epic Games Store);

The Da Vinci Cryptex (24 settembre, codice Legacy Games);

High on Life (24 settembre, Epic Games Store).