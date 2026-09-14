Apple prepara un controller Beats per iPhone, iPad e Mac

Apple è al lavoro su un controller per il gaming da associare ad iPhone, ma compatibile anche con iPad e Mac, con l’intenzione di lanciarlo sotto il marchio Beats. A segnalarlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg, lo stesso che la scorsa settimana ha svelato per primo il nome ufficiale di iPhone Duo. Possiamo dunque considerare l’indiscrezione piuttosto affidabile.

Apple lavora a un controller Beats per il gaming

Il rumor segue alcuni primi indizi già scovati nelle scorse settimane nella beta di macOS 26.7. Nel codice sono stati rinvenuti riferimenti a T6502 e T1057, nomi in codice ritenuti associati a joypad con le seguenti caratteristiche: due pulsanti dorsali, due trigger, quattro frontali con la classica disposizione a rombo, un pad direzionale, due stick analogici e tasti dedicati ai comandi Home, Opzioni e Menu. A questi si dovrebbero aggiungere accelerometro e giroscopio per rilevare i movimenti. Il layout dovrebbe essere del tutto simile a quello del DualShock 4 di PS4, citato nella documentazione presente sul sito ufficiale.

Il progetto sarebbe curato direttamente dai dirigenti di Beats. Scegliere di lanciarlo (o lanciarli, se fossero più di uno) sfruttando il marchio, consentirebbe ad Apple di mantenere il proprio brand associato a prodotti di fascia premium.

Ci sono comunque parecchie incognite da chiarire, a partire da quelle riguardanti il design. Innanzitutto: si tratterà di un controller tradizionale oppure di uno che prevederà uno spazio al centro in cui ospitare lo smartphone? Considerando l’arrivo di iPhone Duo e il fatto che il pieghevole sia stato presentato anche come un dispositivo per il gaming, non è da escludere un form factor di tipo classico e una connessione wireless con il dispositivo.

Al momento non ci sono informazioni a proposito di uscita e prezzo. Come sempre accade con la mela morsicata, è lecito attendersi altri leak e rumor da qui ai prossimi mesi. L’immagine di copertina è un render creato con l’AI.